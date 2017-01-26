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Актуализация Стратегии социально-экономического развития Свердловской области до 2030 года и разработка Плана мероприятий по реализации Стратегии АЦ «Эксперт» выступил координатором и основным исполнителем работ по актуализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области до 2030 года с последующей разработкой Плана мероприятий по реализации Стратегии.