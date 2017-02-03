Цель исследования – создание информационных и презентационных материалов о продукции пилотных инновационных территориальных кластеров в целях содействия привлечению инвестиций в промышленность Санкт-Петербурга
Стратегия развития инновационного кластера Свердловской области на 2016 – 2020 годы разработана с целью участия региона в приоритетном проекте Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня»
Целью работы являлось определение перспектив развития промышленного комплекса, инновационной и инвестиционной активности в Алтайском крае до 2030 года
Сотрудниками «АЦ «Эксперт» совместно с Уральским федеральным университетом был завершен первый этап проекта «Разработка комплекса мер и механизмов повышения эффективности международного сотрудничества в области новых производственных технологий» в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
Результаты работ включены в общий проект «Разработка и продвижение общественно-полезной модели рынка теплоснабжения»
Цель исследования - обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства
Сотрудниками «АЦ «Эксперт» совместно с НИУ ВШЭ Санкт-Петербурга был проведен комплексный анализ состояния и структурных условий развития малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге
АЦ «Эксперт» выступил координатором и основным исполнителем работ по актуализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области до 2030 года с последующей разработкой Плана мероприятий по реализации Стратегии.
Цель исследования — анализ текущих тенденций и проблем рынка и предпочтений потребителей услуг коммерческих дата-центров, а также оценка перспектив создания новых коммерческих дата-центров
Целью исследования являлась разработка альтернативной модели управления инновационной инфраструктурой Свердловской области
Участники «Школы главного архитектора» разработают проект благоустройства жилого комплекса «Мичуринский»
Березниковский «Азот» в 2016 году выпустил более 2 млн тонн продукции
Уникальный опыт взаимодействия бизнеса и власти на примере Стратегии-2030 Свердловской области был представлен на мастер-классе Дмитрия Пумпянского
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