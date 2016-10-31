Комплексный мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге Комплексный мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге

Сотрудниками «АЦ «Эксперт» совместно с НИУ ВШЭ Санкт-Петербурга был проведен комплексный анализ состояния и структурных условий развития малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге

Актуализация Стратегии социально-экономического развития Свердловской области до 2030 года и разработка Плана мероприятий по реализации Стратегии Актуализация Стратегии социально-экономического развития Свердловской области до 2030 года и разработка Плана мероприятий по реализации Стратегии

АЦ «Эксперт» выступил координатором и основным исполнителем работ по актуализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области до 2030 года с последующей разработкой Плана мероприятий по реализации Стратегии.

Разработка среднесрочного Плана социально-экономического развития города Тольятти Разработка среднесрочного Плана социально-экономического развития города Тольятти

Целью научно-исследовательской работы по теме «Социально-экономическое развитие города Тольятти на основе предпринимательского капитала» является создание среднесрочного Плана социально-экономического развития города Тольятти на основе анализа развития муниципалитета

Разработка инструментов синхронизации документов стратегического планирования Ленинградской области регионального уровня с документами стратегического планирования муниципальных образований Разработка инструментов синхронизации документов стратегического планирования Ленинградской области регионального уровня с документами стратегического планирования муниципальных образований

Научно-исследовательская работа проводилась с целью совершенствования системы стратегического планирования Ленинградской области посредством синхронизации документов стратегического и территориального планирования регионального и муниципального уровней.

Разработка предложений по формированию и механизмам реализации экономической политики Санкт-Петербурга на период до 2030 года Разработка предложений по формированию и механизмам реализации экономической политики Санкт-Петербурга на период до 2030 года

Цель научно-исследовательской работы — разработка общей концепции экономической политики Санкт-Петербурга на период до 2030 года и формирование предложений по ее реализации.

Разработка Стратегии накопления человеческого капитала Республики Татарстан до 2030 года в рамках разработки Стратегии социально-экнономического развития Республики Татарстан до 2030 года Разработка Стратегии накопления человеческого капитала Республики Татарстан до 2030 года в рамках разработки Стратегии социально-экнономического развития Республики Татарстан до 2030 года

Содержание проекта включало организацию и сопровождение коммуникативных дискуссионных площадок по вопросам формирования человеческого капитала с привлечением экспертов в сфере миграции и демографии, социальной защиты, образования, здравоохранения и других областях жизнедеятельности; координацию деятельности экспертов над разработкой блока Стратегии по накоплению человеческого капитала и подготовка итогового раздела в Стратегию.

Посмотреть все проекты

Партнеры

                       

                       