Комплексный мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге Сотрудниками «АЦ «Эксперт» совместно с НИУ ВШЭ Санкт-Петербурга был проведен комплексный анализ состояния и структурных условий развития малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге

Актуализация Стратегии социально-экономического развития Свердловской области до 2030 года и разработка Плана мероприятий по реализации Стратегии АЦ «Эксперт» выступил координатором и основным исполнителем работ по актуализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области до 2030 года с последующей разработкой Плана мероприятий по реализации Стратегии.

Региональный рынок коммерческих дата-центров: потребители и поставщики услуг Цель исследования — анализ текущих тенденций и проблем рынка и предпочтений потребителей услуг коммерческих дата-центров, а также оценка перспектив создания новых коммерческих дата-центров

Разработка среднесрочного Плана социально-экономического развития города Тольятти Целью научно-исследовательской работы по теме «Социально-экономическое развитие города Тольятти на основе предпринимательского капитала» является создание среднесрочного Плана социально-экономического развития города Тольятти на основе анализа развития муниципалитета

Разработка инструментов синхронизации документов стратегического планирования Ленинградской области регионального уровня с документами стратегического планирования муниципальных образований Научно-исследовательская работа проводилась с целью совершенствования системы стратегического планирования Ленинградской области посредством синхронизации документов стратегического и территориального планирования регионального и муниципального уровней.

Разработка предложений по формированию и механизмам реализации экономической политики Санкт-Петербурга на период до 2030 года Цель научно-исследовательской работы — разработка общей концепции экономической политики Санкт-Петербурга на период до 2030 года и формирование предложений по ее реализации.

Разработка Стратегии накопления человеческого капитала Республики Татарстан до 2030 года в рамках разработки Стратегии социально-экнономического развития Республики Татарстан до 2030 года Содержание проекта включало организацию и сопровождение коммуникативных дискуссионных площадок по вопросам формирования человеческого капитала с привлечением экспертов в сфере миграции и демографии, социальной защиты, образования, здравоохранения и других областях жизнедеятельности; координацию деятельности экспертов над разработкой блока Стратегии по накоплению человеческого капитала и подготовка итогового раздела в Стратегию.